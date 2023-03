VI Commissione (Finanze e tesoro) Senato della Repubblica

Roma, 15 marzo 2023

Audizione dell’Istituto Nazionale di Statistica Dott. Giovanni Savio Direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale

In questa audizione l’Istat approfondisce due temi di particolare rilevanza per l’indagine conoscitiva in esame.

In primo luogo, viene discussa la valutazione dei profili contabili di finanza pubblica dei crediti di imposta, strumento che ha conosciuto negli ultimi anni un’ampia diffusione e il cui trattamento nell’ambito dei Conti Nazionali ha posto importanti questioni di carattere metodologico per quel che attiene in particolare i bonus edilizi.

In secondo luogo, vengono fornite alcune valutazioni sugli effetti distributivi dei benefici degli strumenti agevolativi a favore delle imprese introdotti negli ultimi anni (maxi-ammortamento, iper-ammortamento e credito di imposta in R&S); tale contributo si concentra sulle dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2015-2019 per l’universo delle società di capitali e approfondisce le analisi che l’Istituto ha condotto negli ultimi anni su questo tema.