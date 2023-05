Commissione V

“Bilancio, tesoro e programmazione”

Camera dei Deputati

Roma, 24 maggio 2023

Audizione del Direttore della Direzione Centrale per la contabilità nazionale, Dott. Giovanni Savio

La prima sezione di questo documento illustra i profili contabili del Superbonus 110%

e del Bonus facciate sulla base delle indicazioni metodologiche contenute

nell’edizione 2022 del Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of

ESA 2010 (MGDD 2022). Come noto, alla luce del nuovo quadro interpretativo e a

seguito dell’esito degli approfondimenti metodologici condotti congiuntamente da

Istat e Eurostat, il trattamento contabile di tali incentivi è mutato, incidendo sulle

stime del Conto delle Amministrazioni pubbliche per gli anni 2020-20221.

La seconda sezione si concentra sugli effetti macroeconomici derivanti dagli incentivi

edilizi.

A completamento del quadro, vengono proposti due brevi approfondimenti

sull’evoluzione recente del settore delle costruzioni e sulle caratteristiche

energetiche del settore residenziale privato nel biennio 2020-2021 sulla base delle

informazioni tratte dall’ultima edizione dell’Indagine su “I consumi energetici delle

famiglie”.