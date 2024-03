Incontro sull’Officinali in Emilia Romagna: Il 15 marzo all’Università di Bologna

Il 15 marzo presso il Dipartimento Scienze e Tecnologie Alimentare (DISTAL) dell’Università di Bologna si terrà un incontro sulle Piante Officinali in Emilia Romagna, a un anno dall’alluvione. L’evento, intitolato “Officinali: l’Emilia Romagna non aspetta”, vedrà la partecipazione di produttori, operatori del settore, università e istituzioni.

L’Emilia Romagna è diventata un punto di riferimento per il comparto delle piante officinali in Italia. Il numero di aziende e superfici dedite alla coltivazione di queste piante è in costante aumento, sia sulle colline appenniniche che nelle pianure, dove si sviluppano filiere agroindustriali consolidate.

L’evento, organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con il Salone Spices&Herbs Global Expo di Macfrut, si propone di approfondire diversi aspetti legati alla filiera delle piante officinali. Tra gli argomenti trattati ci saranno i dati della filiera regionale, i modelli per l’introduzione della coltivazione delle officinali nelle aziende agricole e gli aspetti legati alla qualità e alla creazione di valore aggiunto nel prodotto officinale.

La giornata prevede relazioni da parte di esperti del settore, seguite da una tavola rotonda moderata dal direttore di Erboristeria domani, Demetrio Benelli. Saranno presenti produttori di piante officinali, rappresentanti di aziende che trasformano e commercializzano questi prodotti, docenti di istituti tecnici e università.

L’incontro di Bologna fa parte di una serie di eventi di avvicinamento al Salone Spices&Herbs Global Expo di Macfrut, che hanno già coinvolto diverse città italiane nei mesi precedenti.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione tramite il seguente link: link all’iscrizione.