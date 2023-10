05/10/2023

“In vista dell’incontro che si svolgerà sabato mattina tra il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio De Matteis e il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Guido Liris, come capogruppo del partito azzurro in Consiglio comunale rimango alla finestra con l’auspicio che la riunione possa essere risolutiva e chiarificatrice. Importanti scadenze elettorali ci attendono il prossimo anno e l’obiettivo comune, sono certa, continuerà ad essere la vittoria del centrodestra. Ho posto ai vertici regionali, provinciali e comunali del partito una serie di proposte e considerazioni che mi auguro possano essere prese in considerazione nel corso della discussione, magari arricchendolo con la consapevolezza che che il bene primario, oltre alla salvaguardia degli equilibri politici, è continuare a garantire il buon governo della città e l’attività amministrativa in corso”.

Maria Luisa Ianni

Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale