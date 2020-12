Incontro in Regione tra Toti e Presidente Samp Ferrero

Un incontro informale in Regione tra il presidente della Liguria Giovanni Toti e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: l’occasione per un caffè anche in vista delle festività natalizie. Una chiacchierata su vari temi ma da quanto filtra non si sarebbe parlato del futuro della Sampdoria.

Il colloquio è stato confermato dallo stesso Toti in diretta a Radio1: “Ho ricevuto il presidente di una delle squadre del mio capoluogo. Un signore con i capelli bianchi e la barba bianca. Le squadre di calcio sono una roba importante, peraltro il calcio sta soffrendo come tante attività economiche.

La gente si immagina che il calcio sia solo un Cristiano Ronaldo da 10 milioni di euro l’anno, invece ci vivono tante persone che portano a casa lo stipendio. In questo paese si tende a dividere le cose con un po’ di superficialità”.