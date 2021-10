Incidenti stradali:scontro frontale su ss17, muore una donna

Incidente mortale questa mattina a poca distanza da Campobasso.

Sulla Statale 17 tra i comuni di Busso e Baranello si sono scontrate frontalmente due auto, una Panda e una Suzuki.

Una donna 68enne di Vinchiaturo (Campobasso) è deceduta poco dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli del capoluogo, mentre un 74enne di Campobasso è rimasto ferito ed è arrivato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Bojano. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico è rimasto a lungo paralizzato.