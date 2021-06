Incidenti lavoro: operaio muore schiacciato da ‘muletto’

Un uomo, di 38 anni, di Fiume Veneto (Pordenone), è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro verificatosi stamattina in un’azienda di lavorazione di alluminio, nella zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento. L’uomo stava manovrando un ‘muletto’ quando la macchina operatrice si è ribaltata, schiacciandolo.

Ricoverato a San Vito, è deceduto poco dopo. Sul posto operano i Vigili del fuoco, il personale sanitario, giunto con ambulanza ed elisoccorso e i Carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi con i tecnici dell’Azienda sanitaria. Muletto e area sono stati sotto sequestro della Procura.