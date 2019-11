Incidenti in autostrada oggi su A26 A10 e A12

Poco dopo le 12.30 di venerdì 22 novembre 2019 la squadra del distaccamento di Multedo dei vigili del fuoco è stata inviata sull’autostrada A26, nel tratto in direzione di Genova, per un incidente stradale.

Una donna ha perso il controllo della vettura al km 6 +300 ed ha sbandato, ribaltandosi su un fianco. All’arrivo dei vigili del fuoco la signora era già stata estratta e soccorsa dai militi del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico pochi minuti ma l’incidente ha causato ripercussioni sul traffico. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Nel pomeriggio altri due incidenti, in A10 e A12, con altrettanti feriti, entrambi in codice giallo, e ripercussioni sul traffico. Da qui a domenica si svolgeranno i lavori per la messa in sicurezza della frana nel tratto poco prima del casello di aeroporto, provenento da ponente.