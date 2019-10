Incidente sulla sopraelevata: un ferito, traffico nel caos a Genova

Traffico bloccato in centro a Genova questo pomeriggio. Conseguenza di uno scontro tra quattro mezzi sulla sopraelevata di Genova nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1 ottobre.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, nell’incidente sono coinvolte tre autovetture e una moto. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Si segnalano code e rallentamenti fino all’ingresso della sopraelevata alla Foce. Ripercussioni anche sulla viabilità alternativa, con rallentamenti che arrivano fino a Sampierdarena.

Sono in corso le operazioni di bonifica da parte di Aster, in quanto nell’incidente un mezzo ha perso liquido. Per questo motivo sulla sopraelevata è aperta solo la corsia di sorpasso per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti.

Si segnalano anche rallentamenti in lungomare Canepa, a causa di uno scontro tra un tir un’auto. Nessun ferito coinvolto.