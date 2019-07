Incidente sul lavoro in località Casoni di Fontanigorda

E’ stato operato dall’equipe del professor Federico Santolini alla gamba infortunata l’uomo vittima di incidente sul lavoro ieri in località Casoni nel comune di Fontanigorda. L’operaio di 53 anni è ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia d’Urgenza dell’ospedale San Martino in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 di lunedì 29 luglio 2019. L’operaio stava asfaltando la strada insieme ad alcuni colleghi quando è rimasto schiacciato con le gambe sotto la macchina che spiana l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, gli ispettori dell’Asl, i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’operaio era stato trasferito in elicottero in ospedale in codice giallo. Indagini in corso per chiarire eventuali responsabilità dell’incidente.