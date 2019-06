Incidente stradale in via Casaregis alla Foce, pedone investito da un’auto

Si trova ancora in ospedale in osservazione l’uomo di 42 anni che mercoledì nel tardo pomeriggio è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada in via Casaregis.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 all’altezza dell’incrocio con via Pisacane: stando a quanto ricostruito, l’auto ha svoltato verso via Casaregis centrando in pieno il pedone.

L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica inviate sul posto dal 118, e portato all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave. Presente sul posto una pattuglia della Locale per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente. Polemiche, tra i residenti, per un incrocio segnalato più volte come pericoloso, in cui la segnaletica stradale, strisce pedonali in primis, non è chiara e rappresenterebbe un rischo.