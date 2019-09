Incidente stradale in corso Gastaldi

Ancora una volta un automobilista è finito cappottato dopo aver urtato la pensilina del bus. È successo intorno alle 22.30 di giovedì 5 settembre 2019 in corso Gastaldi all’altezza della Casa dello studente.

Per fortuna non gravi le conseguenze per il conducente, uscito da solo dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia locale. Il guidatore è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed è risultato negativo ad alcol o droghe. Temporaneamente chiuse le due corsie direzione levante, il traffico è stato fatto defluire sulla corsia del bus.

Un altro incidente senza gravi conseguenze è avvenuto questa mattina in via Isonzo: coinvolti un’auto e un bus.