Incidente mortale in Val Venosta: Si scontra con camion e muore a Lasa

Intervenuti elisoccorso e ambulanza

Brutto incidente mortale a Lasa, in Val Venosta, all’ingresso della frazione Oris poco prima delle 09:30 di questa mattina. Un’autovettura si è scontrata con un camion. Il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni di Senales, è rimasto ucciso, mentre il camionista ha riportato ferite superficiali. I primi soccorsi sono stati prestati dagli operatori del “Pelikan 2” dell’elisoccorso e di un’ambulanza, ma non è stato possibile far nulla per l’automobilista, morto sulla scena dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari e la polizia municipale. Il conducente della vettura viaggiava in direzione Resia, quando si è verificato l’incidente.