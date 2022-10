Un grave incidente è avvenuto la scorsa notte a Policoro (Mt). A perdere la vita un 51enne originario di Rotondella (Mt). Ferito l’altro uomo a bordo dell’auto che per cause ancora in fase di accertamento è finita fuori strada in via Bellini (zona lido). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e personale del 118 che hanno dovuto estrarre dell’abitacolo i due uomini. Il ferito è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Policoro.