Incidente in autostrada: riaperta la A26 tra Masone e Ovada

E’ stato riaperto verso le 10,15 il tratto dell’autostrada A26 tra Masone e Ovada (in direzione nord) che era stato chiuso nelle prime ore di domenica mattina a causa di un incidente stradale.

A perdere il controllo sulla carreggiata, in maniera autonoma, un mezzo pesante all’interno della galleria Brollo al chilometro 21,7.

In mattinata, nonostante la riapertura, sul luogo dell’incidente, si transita comunque su una corsia e si registra 1 km di coda, in diminuzione, in direzione nord all’altezza della stazione di Masone.