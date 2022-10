Inchiesta sanità | Vicinanza al direttore generale Spera dal Collegio di Direzione dell’ospedale San Carlo

Sabato 15 ottobre 2022 – “Il Collegio di direzione dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza esprime un profondo sentimento di solidarietà e vicinanza al direttore generale Giuseppe Spera in un momento così delicato”.

E’ quanto si afferma in una nota.

“Distintosi per l’enorme e produttivo lavoro svolto a favore di un rapido riavvio delle attività cliniche post Covid, per la capacità di fronteggiare lo tsunami della seconda ondata, decidendo di non bloccare né rallentare alcuna attività assistenziale, con la granitica consapevolezza dettata dalla necessità di rispondere alla collettività e ai bisogni di salute, la guida del direttore generale Spera si è sempre dimostrata attenta e competente, alla altezza della più grande Azienda della sanità lucana.

Ora, la sua assenza – affermano i componenti del Collegio – non può che frenare bruscamente le numerose iniziative progettuali in corso e creare ulteriore smarrimento negli operatori sanitari. Tale sentimento di vicinanza è indirizzato ad un uomo che abbiamo potuto apprezzare in tanti momenti, ad un professionista che ha improntato il proprio lavoro al fine di migliorare lo standard dei servizi erogati alla comunità lucana, mostrandosi sempre disponibile alla collaborazione ed all’ascolto.

L’augurio, – conclude la nota – nel pieno rispetto dell’operato della Magistratura, è che tutto si risolva positivamente per consentire al direttore Spera di rientrare al più presto alla guida della Azienda ospedaliera regionale San Carlo”.