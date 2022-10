Inchiesta sanità | Piro dal carcere ai domiciliari, confermati per la Sindaca di Lagonegro, Di Lascio. Gli altri provvedimenti del Gip

Venerdì 14 ottobre 2022 – E’ stato scarcerato l’ex capo gruppo regionale di Forza Italia, Francesco Piro, arrestato nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana. Lo ha deciso il Giudice per le Indagini Preliminari, Antonello Amodeo, che ha trasformato il provvedimento restrittivo in arresti domiciliari.

Domiciliari confermati per la Sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio, sospesa dall’incarico per effetto della Legge Severino.

Il Gip si è pronunciato anche sulle richieste dei difensori degli altri indagati.

Non potranno raggiungere Potenza, sede della Regione Basilicata, l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia) e l’ex assessore alla Sanità e attuale consigliere regionale (Fdi), Rocco Leone.

Per entrambi il Gip ha trasformato l’obbligo di dimora nei reciproci comuni di residenza, Francavilla in Sinni e Policoro, nel divieto di dimora a Potenza.

Questo comporta che, per effetto della Legge Severino, la sospensione dalle cariche per entrambi.

Per il direttore generale dell’ospedale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, è stata invece revocata la misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo lucano, ma è stata confermata la misura interdittiva all’esercizio di funzioni pubbliche.