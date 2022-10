Inchiesta sanità, le decisioni del Riesame | Torna libera la Sindaca di Lagonegro, Di Lascio. Annullate le misure restrittive per Cupparo e Spera

Mercoledì 26 ottobre 2022 – Il Tribunale del Riesame di Potenza ha rimesso in libertà la Sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio, che era ai domiciliari, annullando il provvedimento del Gip.

Annullati anche i provvedimenti restrittivi nei confronti dell’ex assessore regionale Francesco Cupparo (divieto di dimora a Potenza) e per il Direttore Generale dell’ospedale San Carlo, Giuseppe Spera (divieto di esercizio di pubblici uffici).

Cupparo si è dimesso da assessore e da consigliere regionale.

Nessuna decisione del Riesame per il Capo Gruppo di Forza Italia, Francesco Piro (rimane ai domiciliari), anch’egli dimessosi da consigliere regionale, e per l’ex assessore Rocco Leone, per il quale al momento rimane il divieto di dimora a Potenza.