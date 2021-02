Incendio in un’abitazione a Napoli, due morti

Due persone sono morte mentre una terza è rimasta gravemente ustionata nell’incendio divampato in via Mercantini, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, all’interno di una abitazione. Le fiamme si sono sprigionate in uno stabile al quinto piano.

I vigili del fuoco hanno trovato i due cadaveri. Evacuati con due autoscale gli occupanti dell’ultimo piano dell’edificio.