Incendio in piena notte a Genova

Militari dell’esercito i primi ad intervenire

Questa notte una pattuglia dell’Esercito impiegata nell’operazione Strade Sicure a presidio del centro storico di Genova è stata allertata da alcuni cittadini per il verificarsi di un incendio nell’ appartamento di un palazzo storico della centralissima via Lomellini.

Appreso della presenza di persone ancora all’interno, pur messi a conoscenza anche della presenza di alcune bombole di gas, i militari non esitavano ad entrare nel palazzo per allertare i condomini e velocizzare l’evacuazione dello stesso, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, giunti poi sul posto in pochi minuti.

Durante il successivo intervento di bonifica dell’edificio il comandante della pattuglia si coordinava con il capo squadra dei pompieri al fine di garantire ogni possibile supporto, mentre due militari garantivano la necessaria cornice di sicurezza mantenendo i presenti a debita distanza.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio i militari riprendevano il normale pattugliamento tra il plauso generale dei cittadini.

Il Complesso Minore “Genova” opera nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” inserito nel Raggruppamento “Piemonte e Liguria” che impiega 422 militari per il controllo di obiettivi e siti sensibili nelle città di Torino, Caselle, Vercelli, Saluggia, Novara, Genova e Ventimiglia; dallo scorso 3 dicembre il Colonnello Christian Ingala, Comandante del Reggimento Artiglieria a Cavallo, è al comando del Raggruppamento.