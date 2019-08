Incendio a Baia Domizia, colpita la macchia mediterranea

Nella giornata di ieri un incendio ha colpito la macchia mediterranea alle spalle di un noto albergo di Baia Domizia: solo grazie al tempestivo intervento dei bagnini dei lidi limitrofi è stata scongiurata una vera e propria tragedia. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato scorso. Per cause non ancora note al momento si è propagato un incendio in una zona ricca di macchia mediterranea alle spalle di una nota struttura ricettiva di Baia Domizia.

In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco sono stati alcuni giovani e alcuni bagnini ad intervenire utilizzando gli scarsi mezzi a disposizione. Sono, comunque, riusciti a domare le fiamme e a spegnere l’incendio. Fortunatamente il rogo non ha creato danni a cose o persone; soltanto uno dei giovani intervenuti è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso di Sessa Aurunca per aver riportato una lieve intossicazione causata dal fumo che ha inalato nel corso del suo intervento.