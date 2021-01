Incendi in abitazioni a Riva Trigoso e Montoggio

Notte di lavoro per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire su due incendi di appartamento a Riva Trigoso e Montoggio. In entrambi i casi l’origine delle fiamme è da accertare.

Gli appartamenti interessati dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili. A Riva Trigoso due persone sono state soccorse dal 118 per aver respirato fumo.

A Montoggio l’intervento alle 5, in località Cá, in un appartamento al primo piano. La casa era completamente invasa dal fumo e solo grazie alla termocamera è stato possibile localizzare l’incendio nella cucina. Il forte calore ha compromesso le travi del solaio e del pavimento. Inagibile, oltre l’abitazione interessata, anche parzialmente gli alloggi soprastante e sottostante. Ingenti i danni.

Altro intervento a Riva Trigoso, in corso Colombo, per l’incendio in una abitazione di un grande condominio. Le fiamme sarebbero divampate dalla cucina, distruggendola, per poi espanderse ad altri locali dell’appartamento. I proprietari non erano a casa e a dare l’allarme sono stati i vicini. Due persone che abitano sopra l’appartamento andato a fuoco sono stati soccorsi dal 118 per aver respirato fumo. L’immobile incendiato non è agibile.