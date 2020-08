Incendi: fiamme sterpi e vegetazione, due ettari in fumo

Un incendio di sterpaglie e vegetazione, divampato per cause in corso d’accertamento, ha mandato in fumo due ettari di superficie in via Striscioni a Osimo. I Vigili del fuoco paglie e vegetazione.

sono intervenuti con l’autobotte e un mezzo 4×4 per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Altro intervento dei pompieri, ma di Seniallia, verso le 15 circa a Marina di Montemarciano in supporto al 118 per una persona scivolata sugli scogli. La persona è stata caricata sulla barella e trasportata fino all’ambulanza con cui è stata condotta all’ospedale di Torrette di Ancona.