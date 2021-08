Incendi: fiamme in discarica di Matera, chiesto aereo

Cinque squadre dei Vigili del fuoco – ma altre due sono in arrivo – sono impegnate da circa due ore a Matera per spegnere un incendio che sta interessando la discarica di rifiuti solidi urbani di Borgo La Martella. Il sindaco della città dei Sassi, Domenico Bennardi, in un post sui social, ha chiesto ai residenti della zona nord della città di tenere chiuse le finestre di casa.

I Vigili del fuoco – secondo quanto si è appreso – hanno chiesto l’intervento di un aereo per collaborare allo spegnimento dell’incendio, che è visibili da grande distanza a causa del fumo nero che si leva dall’area. L’aereo potrebbe intervenire nella zona centrale della discarica, dove le fiamme non sono raggiungibili dagli operatori a terra.