Inaugurazione rinnovata piazza Pisa e nuova area giochi

Sarà inaugurata venerdì 20 ottobre 2023, alle 10,30, la nuova area giochi e la rinnovata piazza Pisa. Saranno presenti il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, l’assessore comunale all’Ambiente ed Energia, Maddalena Fazzari e l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia Cosimo Latronico. Parteciperanno all’iniziativa il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza e una delegazione degli studenti del Liceo Scientifico ‘Pasolini’ del capoluogo, che procederanno nella messa a dimora di un albero. “Prosegue così quel percorso che ha visto l’Amministrazione impegnata affinché i parchi cittadini potessero essere riqualificati e, contestualmente, migliorati gli spazi urbani nei quali viviamo quotidianamente. La volontà – proseguono in una nota congiunta il Sindaco e l’assessore Fazzari – è quella di garantire un maggiore decoro cittadino a zone per troppo tempo dimenticate, restituire alla piena fruizione di piccoli e grandi spazi dedicati alla socializzazione, salvaguardare l’ambiente, valorizzandolo e contribuendo a creare una cultura che faccia del vivere all’aperto uno stile di vita. Perché tutto questo sia possibile è necessario però che si osservino semplici regole di vita, per esempio rispettando i beni pubblici, consentendo così a tutti di utilizzare aree destinate al gioco e allo svago”.