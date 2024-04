Inaugurazione Mostra Fotografica “Symphonia, il Suono dell’Europa”

Evento Culturale di Rilievo

Venerdì 12 aprile alle ore 12, presso la prestigiosa Sala Selva di Palazzo Gopcevich, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Symphonia, il Suono dell’Europa” curata dai fotografi Luigi Ottani e Andrea Semplici.

Partecipanti e Relatori

L’evento vedrà la partecipazione di illustri personalità del mondo della cultura e della musica, tra cui:

Giorgio Rossi, assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo;

Stefano Bianchi, conservatore del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”;

Igor Coretti Kuret, maestro e curatore della mostra;

Paolo Rumiz, scrittore triestino;

Duo musicale DARI#ZETA, formato dai percussionisti Lorenzo Dari e Davide Zaniolo.

Organizzazione e Collaborazioni

La mostra, organizzata dal Comune di Trieste in collaborazione con l’associazione culturale SGME (Scuola per Giovani Musicisti Europei), celebra il trentennale dell’Orchestra Giovanile Europea ESYO (European Spirit of Youth Orchestra), un progetto di grande rilevanza nel panorama musicale europeo.