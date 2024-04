Inaugurazione Aula Studio Trionfale: Un Nuovo Spazio di Studio nel Municipio I

50 Postazioni Studio e 40 per la Lettura

L’inaugurazione della nuova Aula Studio nel Municipio I avverrà il 29 aprile alle 15. Questo spazio, situato nel Mercato Trionfale, offre 50 postazioni di studio e 40 dedicate alla lettura, complementando la storica Biblioteca Giordano Bruno.

Un Luogo di Conversazione e Aggregazione

Questo ambiente non è solo un luogo di studio, ma anche di conversazione e aggregazione. Sarà disponibile per incontri ed eventi culturali, offrendo una biblioteca più ampia e un servizio migliore per la comunità del Municipio, in particolare per giovani e anziani.

Orari di Apertura Flessibili

L’aula studio sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 14, offrendo un’ampia finestra di tempo per gli studenti e gli appassionati di lettura.