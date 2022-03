Inaugurata stamani la nuova pista ciclabile di via Lunga

Si amplia la rete delle piste ciclabili cittadine. Questa mattina il sindaco Dario Nardella ha inaugurato il nuovo percorso dedicato alle biciclette in via Lunga. Presenti tra gli altri l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e il presidente della commissione consiliare ambiente e mobilità Leonardo Calistri. La nuova pista si snoda su 450 metri e, unendosi al percorso ciclopedonale esistente nel giardino di via Bezzuoli e da qui alle piste ciclabili di via Pampaloni e via Sernesi, collega la fermata della tramvia in via Foggini con il cuore dell’Isolotto.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per estendere la rete ciclabile cittadina e incentivare l’uso della bicicletta – sottolinea il sindaco Nardella – che rappresenta un mezzo ecologico e, soprattutto in questo momento con gli aumenti dei carburanti, rappresenta anche un’alternativa sostenibile anche economicamente. Da parte nostra continueremo a realizzare nuove piste ciclabili. Abbiamo molti progetti pronti e, grazie ai fondi europei del PNRR, arriveranno oltre 2,4 milioni di euro per ulteriori 10 chilometri”. (mf)