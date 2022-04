– Prosegue il percorso della Regione Sardegna nella promozione dell’innovazione e della formazione ad alto livello dei dipendenti della pubblica amministrazione. Si è tenuto oggi al T-Hotel, a Cagliari, l’inaugurazione dell’“Academy High Innovation Team”, progetto di alta formazione promosso dall’assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna. Oltre ottocento i dipendenti della PA, del comparto Regione ed Enti locali della Sardegna, che hanno preso parte all’evento in modalità mista, in presenza e videoconferenza.

“La pubblica amministrazione attendeva da tantissimo tempo progetti di formazione ad alto livello. Abbiamo realizzato quattro accademie per rispondere a una richiesta forte sul nostro territorio”, dichiara l’assessore regionale degli Affari Generali, Valeria Satta. “Siamo orgogliosi di questo progetto – sottolinea l’esponente della Giunta in riferimento al percorso avviato nella giornata di oggi e che ha avuto come ospite Paolo Borzacchiello, autore ed esperto di ingegneria delle interazioni umane – l’accademia aspira a raggiungere l’obiettivo di una formazione all’avanguardia a livello nazionale”.