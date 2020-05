In Sardegna i parrucchieri apriranno l’11 e le messe hanno il via libera

Lo ha annunciato il governatore della Sardegna Christian Solinas, illustrando la nuova ordinanza per la Fase 2

“Dall’11 maggio – ha detto – in base alla valutazione dell’andamento della curva dei contagi, nei Comuni della Sardegna che abbiano un parametro di diffusione del virus – “R con T” – uguale o inferiore a 0,5, diamo la possibilità al sindaco di consentire la riapertura di attività relative al servizio alla persona come i saloni di parrucchieri”. Dall’8 maggio, a beneficio dei Comuni, sarà pubblicato ogni giorno il parametro R con T.

Ma non solo. Nell’Isola Interi nuclei familiari conviventi e residenti in Sardegna si potranno spostare nelle seconde case ma non potranno restare a dormire per la notte. “Siamo profondamente convinti che se un nucleo familiare convive in una casa in città non c’è alcun rischio di contagio posto all’interno di un’altra casa che non sia in città”.