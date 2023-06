Le date e gli orari delle partite dell’Italia femminile ai mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda: tutte le gare saranno trasmesse in chiaro sulla Rai

A partire dal 20 luglio, e fino al 20 agosto 2023, si disputeranno i Mondiali di calcio femminili. Le migliori ragazze del pianeta saranno dunque protagoniste tra Australia e Nuova Zelanda per contendersi il titolo di nazionale campione del mondo, riconoscimento vinto l’ultima volta dagli Stati Uniti nell’edizione del 2019.

Fra le squadre qualificate sarà presente anche l’Italia della ct Milena Bertolini. Le ragazze azzurre sono state inserite nel gruppo G insieme alla temuta Svezia, all’Argentina e al Sudafrica.

Prima di cominciare con la manifestazione, però, il Bel Paese può già vantare una bella vittoria per tutti quanti: l’acquisizione dei diritti televisivi da parte della Rai per vedere in chiaro e gratuitamente la partite della nazionale italiana femminile.

Ecco tutto quello che devi sapere: quando gioca l’Italia, come e dove vedere le partite.

La negoziazione tra la Rai e la FIFA per i mondiali femminili

Tutto è ben quel che finisce bene, si usa dire di solito in questi casi. Verissimo, ma non è stato affatto semplice, per via di una serie di scontri tra il presidente del massimo organo calcistico mondiale Gianni Infantino e le emittenti televisive dei vari paesi che volevano trasmettere in diretta le gare delle proprie selezioni nazionali.

Nell’ottobre del 2022, Infantino aveva tuonato in questo modo: “I mondiali di calcio femminile ci costeranno circa 400 milioni di dollari, e speriamo di rientrare dei soldi spesi. Il problema però è che stiamo cercando di commercializzare la manifestazione delle ragazze per la prima volta in maniera indipendente dal torneo maschile; quindi, offerte cento volte inferiori non sono assolutamente accettabili per noi. A maggior ragione se queste provengono da paesi che affermano di voler salvaguardare temi come uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità”.

Guerra aperta insomma, visto che l’offerta iniziale formulata dalla Rai di 200 mila euro era stata considerata per nulla idonea ad una competizione di tale importanza. I rapporti e le negoziazioni sono comunque continuate, tanto che nei giorni scorsi la Rai ha pubblicato questo comunicato stampa: “Sull’edizione 2023 del Campionato del mondo di calcio femminile non è stata presa ancora alcuna decisione. È in corso da tempo una trattativa con la Fifa per l’acquisizione dei diritti di trasmissione”.

E alla fine, tutto è stato risolto. L’offerta della Rai è stata accettata dalla FIFA, facendo così felici centinaia di giornalisti e migliaia di telespettatori italiani.

Le partite dell’Italia dei mondiali femminili: dove e come vederle in tv

L’Italia conosce già le date e gli orari delle partite del proprio girone. Ecco gli appuntamenti:

Italia – Argentina (24 luglio, ore 7.00 italiane);

Svezia – Italia (29 luglio, ore 8.30 italiane);

Sudafrica – Italia (2 agosto, ore 8.00 italiane).

Bisognerà fare grande attenzione però al fuso orario, poiché a seconda delle città in cui si disputano le partite, le ore di differenza con l’Italia potrebbero essere 9 come 13. Per fortuna dei telespettatori italiani, però, le partite del girone delle ragazze azzurre andranno in scena tutte in prima mattina, visto che l’Italia giocherà l’esordio ad Auckland e le altre due giornate entrambe a Wellington. Pronostici? Su Betmasteritalia.info se ne parla già.

Come detto, tutti i match dell’Italia saranno trasmessi in chiaro e gratuitamente sulla Rai. Inoltre, sarà possibile assistere alle gare anche tramite l’app di Rai Play, accessibile da smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico con una connessione Internet. Per vivere meglio tutti insieme l’Italia femminile.