In Pediatria Lecce medico vaccinato è positivo, test a bimbi

Un pediatra in servizio nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, vaccinato con doppia dose, è risultato positivo al Covid. Il direttore dell’Asl, Rodolfo Rollo, precisa che i bambini ricoverati in Pediatria, e quelli dimessi nei giorni scorsi dal reparto, sono “risultati tutti negativi al primo giro di tamponi”.

“Adesso – prosegue – procederemo con un nuovo controllo ma al momento non ci sono altri casi positivi”.

Il medico è in buone condizioni, non ha sviluppato sintomi importanti. La direzione ha provveduto per precauzione a bloccare i ricoveri nel reparto, mentre il dipartimento di Prevenzione dell’Asl sta ricostruendo la catena dei contatti.