In partenza per Londra con passaporti falsi, arrestati

La polizia di Frontiera ha arrestato all’aeroporto Cristoforo Colombo una ragazza e un ragazzo di 19 e 20 anni che con due passaporti falsi cercavano d’imbarcarsi per Londra. La ragazza avrebbe precedenti specifici; in passato avrebbe tentato di arrivare in Inghilterra partendo dalla Spagna; il ventenne aveva con sé una carta di identità italiana risultata rubata.

Il fascicolo è nelle mani del pubblico ministero Giuseppe Longo, ma potrebbe passare all’Antiterrorismo: i due avevano solo bagagli a mano e hanno esibito un passaporto argentino e uno della Repubblica Ceca. Gli investigatori stanno cercando d’individuare la provenienza dei documenti.

Quattro anni fa era avvenuto un episodio analogo. In quel caso finirono in manette un uomo di 31 anni e una donna di 24 di nazionalità siriana.