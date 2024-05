In memoria delle vittime delle marocchinate: Fondi Vera invoca un impegno da parte dell’Amministrazione Comunale

Il prossimo 18 Maggio si celebrerà la “Giornata Nazionale in memoria delle vittime delle marocchinate”. Nell’ultimo Consiglio Comunale, tenutosi Lunedì scorso, il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone, ha chiesto espressamente al Sindaco di ricordarle.

Le violenze di massa perpetrate in Italia nel 1944 dai goumiers (soldati di nazionalità marocchina), con non meno di 60mila Donne abusate e 180mila stupri, colpirono in particolar modo il basso Lazio. Gravissimi episodi si verificarono anche nella Città di Fondi. Lo raccontano Geremia Iudicone nel libro “Gli anni della guerra a Fondi” e Giulia Rita Eugenia Forte nel suo “Anch’io racconto”. Oltre 60 i casi registrati.

Nel 2019 il Consiglio Comunale di Fondi approvò una Mozione finalizzata alla promozione di iniziative ed interventi in memoria delle vittime civili delle violenze del 1944. “Ma in cinque anni non è ancora stato dato seguito agli impegni presi” commenta il Capogruppo di Fondi Vera. “In attesa di intitolare un luogo pubblico come recitava la Mozione approvata, si renda omaggio alle Donne fondane vittime di violenza e si promuovano momenti di ricordo in tutte le Scuole e soprattutto una cerimonia istituzionale”.

“Lo dobbiamo alla memoria storica della Città” ha dichiarato in Aula Consiliare Francesco Ciccone.