Forum

4-6 novembre 2023

Roma

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale di statistica (Istat) saranno i promotori della settima edizione del Forum mondiale dell’OCSE sul benessere 7th World OECD Forum on Well-being che sarà ospitato a Roma dal 4 al 6 novembre 2024.

L’iniziativa, inserita nell’anno in cui l’Italia presiederà il G7, ha l’obiettivo di promuovere a livello internazionale l’adozione di politiche per il benessere, la sostenibilità e la riduzione delle diseguaglianze. Queste politiche attingono sistematicamente a dati statistici e ad altre evidenze di qualità, nonché alle best practices internazionali, sia in fase di progettazione e valutazione dell’impatto, sia durante l’implementazione e l’analisi dei risultati raggiunti.

Il Forum sarà occasione di dialogo tra mondo accademico e scientifico, società civile, imprese e istituzioni, e darà l’opportunità di valutare i progressi compiuti dalla comunità internazionale nella misurazione del benessere equo e sostenibile. L’Italia è il primo fra i membri della Ue e del G7 ad aver incluso dal 2017, nei propri Documenti di programmazione economico-finanziaria (DEF e NADEF), dodici indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes). In questo modo assicura un monitoraggio di alto livello delle condizioni di benessere della popolazione italiana, attraverso i dati forniti periodicamente dall’Istat, nonché la valutazione dell’impatto delle misure adottate in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.