In India, 8 morti e 1.200 arresti nelle proteste

“Aboliti raggruppamenti in zone circoscritte, oscurata Internet”

E’ di ben 8 defunti e oltre 1.200 arresti il totale delle proteste esplose a seguito dell’approvazione, il 12 dicembre 2019, di una proposta di legge sulla cittadinanza che discrimina i rifugiati musulmani. Le forze dell’ordine ha intanto vietato, per la terza giornata consecutiva, le manifestazioni pubbliche in alcune parti di New Delhi e in altre città nell’intento di fermare l’ondata di contestazione.

Oscurata anche la rete Internet.