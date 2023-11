In Clarina un dormitorio temporaneo per 24 richiedenti protezione internazionale

Aprirà in Clarina, nella sala polivalente della Circoscrizione dell’Oltrefersina, un dormitorio per senza dimora richiedenti protezione internazionale, per lo più pakistani e magrebini arrivati via terra, percorrendo la rotta che attraversa i Balcani.

La sala può ospitare fino a 24 persone inviate dallo Sportello unico provinciale per l’accoglienza dei senza dimora. Come previsto dal piano emergenziale, l’apertura è stata decisa dall’Amministrazione comunale, di concerto con il servizio Politiche sociali della Provincia autonoma, in considerazione delle previsioni meteo che prospettano un drastico abbassamento delle temperature.

Il dormitorio sarà gestito dal Comitato di Trento della Croce Rossa con il supporto dei volontari di alcune associazioni della Circoscrizione.

“Voglio ringraziare il presidente della Circoscrizione Oltrefersina Errico Di Pippo, che ha messo a disposizione la sala da trasformare in dormitorio temporaneo – commenta il sindaco Franco Ianeselli – Grazie anche a tutti i servizi del Comune che si sono prodigati per l’allestimento in modi diversi e all’assessore al Welfare Alberto Pedrotti, che appena insediato ha iniziato a lavorare per arrivare a questa apertura. Ringrazio infine la Croce Rossa, che si è messa a disposizione per la gestione con grande entusiasmo”.

Aggiunge il sindaco: “Non è competenza comunale l’accoglienza dei senza dimora, però riteniamo che quando il meteo promette neve ognuno debba provare a fare la propria parte per dare un posto letto al caldo a quante più persone riusciamo e scongiurare possibili tragedie. Nel 2020 a Natale abbiamo aperto l’ostello, l’anno scorso le Bellesini, che tuttora ospitano persone senza dimora richiedenti protezione internazionale con la gestione del Centro Astalli. Quest’anno abbiamo aggiunto altri posti letto allestendo la sala della Clarina”.

Il dormitorio sarà aperto dalla sera del 30 novembre alla mattina del 6 dicembre. Le future nuove aperture saranno decise a seconda delle previsioni meteo e delle temperature.