In che modo il cinema influisce anche sulla vita quotidiana e su settori come i casinò, la moda e altro ancora

Il cinema è da sempre una fonte di evasione per lo spettatore, ma anche un modo di guardare le abitudini da uno spazio esterno, riconoscendosi in alcuni comportamenti e finendo per riprodurli.

L’influenza del grande schermo è visibile ogni giorno, poiché si tratta di uno strumento davvero potente, capace di creare moda, promuovere oggetti, incentivare a visitare dei luoghi e addirittura condizionare il pensiero.

Parliamo di un continuo serbatoio di idee, alcune ormai entrate a fare definitivamente parte della routine, come l’imitazione del vestiario o del modo di parlare di alcuni personaggi iconici.

Quante volte ti è capitato di esprimerti come Al Pacino ne Il Padrino o di riprendere i dialoghi dei personaggi di Romanzo Criminale?

Vediamo quindi nel dettaglio come il cinema è parte integrante del nostro tessuto sociale e lo influenza molto più di quanto possiamo pensare, sia dal punto di vista della moda sia delle abitudini vere e proprie.

Il cinema e casinò, un connubio sempre vincente

Quando si pensa ai giochi più noti dei film cinematografici, impossibile non riportare la mente alla grande interpretazione di Robin Williams in Jumanji, poi acquistato nella versione da tavola da moltissime persone.

Un discorso a parte meritano i film dedicati ai giochi di carte o al Casinò, in particolare al Blackjack che da generazioni conquista milioni di appassionati. Impossibile non iniziare con un capolavoro del 1989, Licenza di uccidere, che vede James Bond alle prese con questo mondo misterioso e con una serie di nemici che si celano dietro il tavolo da gioco.

Passando a un titolo più divertente, Una Notte da Leoni è ambientato proprio nella città per gioco per eccellenza, Las Vegas, coinvolgendo lo spettatore con una serie di divertenti misteri a seguito di un addio al nubilato particolarmente agitato.

Del 1995 è Casinò di Martin Scorsese, dove un fantastico Robert De Niro ci mostra i meccanismi del gioco d’azzardo e le conseguenze delle truffe. Proprio relativo alle strategie blackjack è invece Rain Man, che contestualmente tratta con delicatezza il tema dell’autismo, in una storia commovente e ben riuscita.

Con l’uscita di capolavori di questo genere, sono molte le persone che si sono lasciate influenzare e hanno mostrato interesse verso i giochi da casinò, non solo i classici giochi di carte ma anche le ormai famose slot machine. Ovviamente la regolamentazione del gioco a distanza e la diffusione dei casino online anche in Italia hanno fatto il resto.

Alcuni film del passato, poi, hanno ispirato la nascita di alcuni dei più famosi giochi da tavolo, come ad esempio Cluedo, che nasce dalle ambientazioni di Agatha Christie e in particolare evidenzia la figura dell’assassino tra le mura domestiche, per per movimentare il gioco non è più esclusivamente l’assassino.

Citando solo alcuni degli esempi più noti recenti e non, abbiamo notato come la nostra vita sia legata con un filo diretto al mondo del cinema e alle sue illusioni, mostrandoci lati più o meno piacevoli della nostra società e incentivando mode e abitudini solo tramite la sua arte convincente e persuasiva.

Il cinema e le mode