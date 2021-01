In casa oltre un kg e mezzo di marijuana, arrestato a Olbia

Lo hanno sorpreso mentre vendeva 60 grammi di marijuana a un 18enne, poi in casa gli hanno trovato oltre 1,6 chili di marijuana, già tagliata e imbustata, 5 grammi di hashish, e 20 piante di cannabis indica, messe a dimora in uno stanzino trasformato in serra. Un 20enne olbiese è stato arrestato dai carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia la notte tra il 30 e il 31 dicembre.

I militari hanno potuto verificare che nello stanzino del suo appartamento, il giovane aveva predisposto una serra per la coltivazione della marijuana, con deumidificatori, termometri e lampade termiche.

In casa aveva creato anche un vero e proprio laboratorio, con materiale per il confezionamento e l’attrezzatura per l’essiccazione e l’asciugatura delle piante.

La perquisizione ha permesso di ritrovare e sequestrare anche due bilancini di precisione e 4.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.