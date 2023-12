In Bondone si scia in sicurezza grazie al controllo dei vigili sciatori

Giovedì 7 dicembre riprende l’attività di controllo sulle piste da sci da parte del personale del Servizio soccorso e sicurezza piste della Polizia locale sulle aree sciabili del Bondone che sarà principalmente rivolta alla verifica dei comportamenti legati alla condotta degli utenti sulle piste e al corretto utilizzo dei tracciati da parte degli scialpinisti nell’ottica di assicurare sotto tutti gli aspetti la sicurezza.

Gli agenti impegnati in servizio saranno due per ogni giornata, fino alla chiusura degli impianti.

Nei fine settimana e nel periodo delle vacanze natalizie e di carnevale, gli agenti sciatori saranno affiancati, per le operazioni di soccorso, anche da personale volontario della Croce rossa italiana.

Anche quest’anno sarà effettuata una vigilanza attenta sull’utilizzo delle piste in relazione alla condotta ed al comportamento da parte di tutti gli utenti. In particolare saranno effettuati controlli mirati per garantire che le aree sciabili non siano utilizzate, soprattutto da parte degli scialpinisti, durante l’orario di chiusura degli impianti al fine di consentirne il ripristino, la battitura e la manutenzione con i mezzi meccanici.

Durante le ore diurne sarà consentito risalire con gli sci rimanendo fuori dalle aree sciabili, esterni al bordo pista, seguendo la cartellonistica apposta dalla Polizia locale.

Vedi maggiori dettagli nel testo dell’avviso allegato.