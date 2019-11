In arrivo solo per due giorni al Cinema Teatrale di Udine “The Irishman”

Il nuovo capolavoro di Martin Scorsese verrà proiettato al Cinema Centrale di Udine per soli tre giorni, il 4 e il 5 novembre.

Arriva solo per tre giorni e, in provincia di Udine, solo al Cinema Centrale The Irishman, ultimo colpo del maestro Martin Scorsese. Un’epica saga sulla criminalità nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso il veterano Frank Sheeran, imbroglione e sicario, che ha lavorato con alcune delle figure più importanti del XX secolo. Un film fiume che racconta la misteriosa scomparsa del sindacalista Hoffa e disegna un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi, le rivalità e le connessioni con la politica. Un’epopea intima, malinconica ed elegiaca. Una lectio magistralis di grandissimo cinema.

Frank Sheeran (Robert De Niro) detto “The Irishman” è un veterano della seconda guerra mondiale invischiato con il mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, viene raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l’opinione pubblica statunitense, la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino).

Il film è la pietra miliare della carriera del Maestro italoamericano e anche il suo testamento spirituale nei confronti di un genere, il mafia movie, che lui stesso ha portato nell’olimpo del cinema grazie a titoli come Quei bravi ragazzi e Casinò. Un film completo e totale che attraversa tutti i registri dal dramma alla commedia, sfumature esaltate dai suoi protagonisti (De Niro – Pacino – Pesci) in forma smagliante.

The Irishman sarà in programma al Cinema Centrale lunedì 4 e martedì 5 novembre 2019 alle ore 15.20 e 19.45 (biglietto intero intero €10, ridotto €8). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la paginafacebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.