In arrivo le colonnine per ricaricare auto elettriche nei supermercati

In 40 punti vendita dell’Unicoop a Firenze arriveranno un totale di 138 colonnine che permetteranno di ricaricare l’auto elettrica mentre si fa la spesa.

Quando si sceglie di passare all’auto elettrica uno dei problemi principali è rappresentato dal dove ricariche l’auto. In Italia infatti le colonnine non sono ovunque e questo rende i consumatori restii ad abbandonare i veicoli a benzina.

Adesso però la situazione a Firenze cambierà. Grazie infatti ad un accordo tra Enel X e Unicoop Firenze, verranno installe un totale d i 138 colonnine divise tra 40 punti vendita. Si troveranno sia nei parcheggi in superficie che in quelli sotterranei.

Firenze non è l’unica, già anche in altre città toscane sono presenti. Ad esempio Arezzo, Prato, Pisa e Pistoia.

Giovanni Petrelli, responsabile energia e risorse ambientali di Unicop Firenze, ha spiegato che: “La cooperativa ha scelto di offrire la propria disponibilità per ospitare le colonnine di ricarica per dare il proprio contributo alla diffusione di un nuovo modello di mobilità sostenibile. L’attenzione all’ambiente è per noi una priorità tanto che abbiamo anche attivato il sito www.ecologiaquotidiana.it dove è possibile trovare consigli pratici su come fare per rispettare il mondo che ci circonda”.

Si spera che questo accordo aiuterà a crescere l’uso di energie rinnovabili.