In aiuto della giovane mamma malata: l’appello lanciato sul web per sostenere l’intervento

«Lo scorso anno, mi è stato diagnosticato questo brutto problema – sostiene Serena – che per caratteristiche e a causa della mia complessa storia clinica, non è stato possibile operare in Italia. L’emergenza Covid poi non ha permesso di concludere l’iter terapeutico e quindi sono costretta a tornare con urgenza a Stoccolma per affrontare un intervento definitivo dal costo di 70 mila euro».