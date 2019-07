Impressionante nube bianca sulla Viscolube, ma sono solo vapori

Impressionante nube nei pressi dello stabilimento Viscolube in territorio di Ceccano, sulla Monti Lepini. E’ successo poco fa e subito, nelle menti di tanti, è scattato l’allarme. Comprensibilmente, si è subito fatto il collegamento con il recente incendio della Mecoris nell’area industriale di Frosinone, e con le vicissitudini e la paura che ha portato con sè. I vigili del fuoco si sono immediatamente portati sul posto per una verifica. Al momento, sebbene siano sconosciute le cause che hanno generato la nube di fumo, la situazione non dovrebbe destare alcun timore. Stando alle prime informazioni ufficiali pervenute, difatti, si tratterebbe solo di vapori. Seguono aggiornamenti.