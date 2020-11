Imprese: Intesa Sanpaolo, risultati al 30 settembre confermano solidità, unione con Ubi procede bene

I risultati dei primi nove mesi del 2020 confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all’epidemia da Covid-19, riflettendo la redditività sostenibile – che deriva dalla solidità della base patrimoniale e della posizione di liquidità, dal modello di business resiliente e ben diversificato e dalla flessibilità strategica nella gestione dei costi operativi – e il sostegno del Gruppo all’Italia anche con l’impegno a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. È quanto si legge nel resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2020, approvato oggi dal consiglio di amministrazione. La generazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder, si legge nella relativa nota, verrà accresciuta dall’unione con Ubi Banca conseguente al controllo acquisito il 5 agosto scorso – che sta procedendo con successo e non presenta complessità significative, anche in considerazione della comprovata capacità di Intesa Sanpaolo di realizzare integrazioni – valorizzando le realtà locali e le persone di Ubi e conseguendo un’ulteriore riduzione del profilo di rischio e importanti sinergie senza costi sociali. Escludendo l’acquisizione, prosegue la nota, Intesa Sanpaolo registra rispetto ai primi nove mesi del 2019 un miglioramento dei coefficienti patrimoniali, dell’efficienza e della qualità dell’attivo. Anche il costo del rischio risulta in miglioramento se si escludono le rettifiche di valore su crediti per i futuri impatti della pandemia.