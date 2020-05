Imprenditore tedesco regala 2 milioni per scuola Dolceacqua

Un imprenditore tedesco, ha donato 2 milioni di euro al Comune di Dolceacqua per la costruzione della nuova scuola. “Il sindaco mi ha convinto dell’importanza della costruzione di una nuova scuola. Considero l’investimento nell’istruzione e nella formazione come una misura strutturale essenziale. Il mio obiettivo è di fornire ai giovani un’adeguata e buona educazione e di sostenere il Comune di Dolceacqua, ben amministrato, nel suo sviluppo autonomo secondo il principio europeo di sussidiarietà. Sono già curioso di vedere l’inizio della costruzione e soprattutto l’inizio delle lezioni nella nuova scuola” ha detto Helmig. L’imprenditore è innamorato della Liguria dove trascorre le vacanze da oltre 20 anni in una sua proprietà.

Il sindaco Fulvio Gazzola ringrazia: “Al dottor Helmig va il nostro più grande ringraziamento e la riconoscenza da parte di tutta la comunità, che avremo modo di dimostrare concretamente in futuro. È una grande soddisfazione perchè è anche il risultato del lavoro degli ultimi anni, che ha creato un clima di credibilità e fiducia. Questa donazione risolve un grosso problema per il nostro paese e copre la parte del finanziamento della nuova scuola che avremmo dovuto ottenere vendendo il vecchio istituto.

La Regione Liguria aveva stanziato 4,5 milioni per la scuola, la donazione copre la parte mancante di spesa. Spiega l’assessore Marco Scajola: “L’Europa unita funziona se si aiutano le comunità con progetti che creano benefici alle persone e non se si opera solo come un’Europa finanziaria”.