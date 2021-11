Import For Me tra i Leader della Crescita 2022: la classifica su Il Sole 24 Ore

È uscita questa mattina su Il Sole 24 Ore la classifica ufficiale dei Leader della Crescita 2022, ossia le 450 aziende italiane che si sono distinte negli ultimi anni per via dell’importante incremento di fatturato registrato. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa promossa da Statista e da Il Sole 24 Ore ha oggi una rilevanza superiore rispetto agli scorsi anni. La lista dei Leader della Crescita 2022 è stata infatti stilata sulla base dei dati relativi all’arco temporale 2017-2020 ed include quindi anche un anno che è stato cruciale per le realtà imprenditoriali italiane.

A comparire tra i Leader della Crescita 2022 è anche Import For Me: un’azienda che negli ultimi anni ha dimostrato un’eccezionale solidità e che è riuscita a superare la crisi innescata dalla pandemia in modo esemplare.

I Leader della Crescita 2022: la lista pubblicata online su Il Sole 24 Ore

Sul sito ufficiale de Il Sole 24 Ore è possibile consultare la lista ufficiale dei 450 Leader della Crescita 2022 e conoscere dunque quelle aziende che in Italia hanno conosciuto un aumento significativo del fatturato negli ultimi anni. La classifica è stata elaborata da Statista sulla base del tasso di crescita registrato dalle imprese nell’arco temporale 2017-2020 e rappresenta dunque la fotografia delle migliori realtà imprenditoriali italiane del momento.

Nella lista non figurano i big del settore, ma piccole e medie imprese che hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere oltre i propri confini regionali e nazionali. Realtà solide, che sono riuscite a registrare un incremento del fatturato anche nel 2020: anno sicuramente cruciale per l’imprenditoria italiana, messa a dura prova dalla pandemia e da tutte le relative restrizioni.

La crescita di Import For Me: i numeri

ImportForMe è stata inserita nella lista dei 450 Leader della Crescita 2022: un riconoscimento importantissimo per questa realtà imprenditoriale, che nel giro di pochi anni è riuscita a dimostrare una grande solidità. Import For Me appartiene alla categoria degli e-commerce: lo shop online www.importforme.it viene visitato da 1 milione di italiani all’anno e questo già la dice lunga sul suo successo. Si tratta in sostanza di un vero e proprio punto di riferimento nel settore della vendita di minipiscine, saune, idromassaggio, box doccia, sanitari ed arredo bagno. Di recente ImportForMe ha ottenuto anche la certificazione AICEL SonoSicuro: ulteriore conferma del fatto che l’e-commerce sia affidabile al 100%.

Quello che però ha consentito a questa impresa di entrare nella lista dei 450 Leader della Crescita 2022 stilata da Statista è l’aumento del fatturato, che è passato da 3.389 milioni di euro del 2017 a 6.222 milioni di euro nel 2020. Il tasso di crescita di Import For Me è stato dunque pari al 22,45% negli ultimi anni e si tratta di un risultato straordinario, soprattutto se consideriamo il fatto che parliamo pur sempre di una piccola media impresa, nata relativamente di recente.

I successi di Import For Me dunque continuano e siamo certi che questa azienda crescerà ancora nei prossimi anni, perché ha tutte le carte in regola per competere con le big del settore.