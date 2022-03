Immobiliare e Metaverso: un nuovo mercato destinato a crescere

La prossima frontiera del mercato immobiliare si chiama Metaverso, un termine già noto in ambito tecnologico, ma che oggi è sempre più collegato con il settore delle vendite immobiliari.

Ma che cosa significa Metaverso? Per gli addetti ai lavori esso esprime un concetto esteso di realtà virtuale, ovvero mondi virtuali ben interconnessi in cui è possibile operare attraverso quelli che vengono definiti “avatar virtuali”. Una dimensione virtuale strettamente legata al mondo degli affari, di cui Facebook può essere definito il pioniere.

In effetti, il giro di affari è notevole: nel 2021 le compravendite di immobili sulle 4 principali piattaforme del Metaverso hanno raggiunto la soglia del mezzo miliardo di dollari, con un volume cha sarà raddoppiato entro la fine di quest’anno. Un esempio concreto è quello del Gruppo Immobiliare statunitense Douglas Elliman, che ha investito circa 4 milioni di dollari per 2500 pezzi di terreno in 19 mondi virtuali di The Sandbox, una delle quattro grandi piattaforme.

Tecnologia e digitalizzazione, tuttavia, fanno già parte del mondo dell’intermediazione immobiliare, come dimostra il servizio di Virtual Tour 3D dell’agenzia immobiliare a Taranto Cambio Casa, grazie al quale è possibile visitare un appartamento in vendita in modalità 100% virtuale.