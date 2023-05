L’Università di Trieste apre le immatricolazioni per il prossimo anno accademico da lunedì 5 giugno.

A disposizione dei futuri iscritti un’offerta formativa sempre più ampia, multidisciplinare e attuale, in linea con le esigenze della società, del mondo produttivo e delle istituzioni: 77 i corsi di laurea, tra primo e secondo livello, attivati all’interno di tre macro-aree disciplinari: l’area tecnologico-scientifica, le scienze della vita e della salute, le scienze sociali e umanistiche.

L’ampia proposta formativa di UniTS pone, in particolare, grande attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e allo sviluppo tecnologico attraverso la scienza dei dati e l’intelligenza artificiale, e risponde alla richiesta di professionisti qualificati in particolare negli ambiti medico-sanitario, educativo e del management.

COME ISCRIVERSI

LE NOVITÀ DIDATTICHE

L’offerta formativa dell’Università di Trieste è estremamente dinamica: nell’ultimo triennio sono stati attivati 8 nuovi corsi di laurea che si fanno interpreti delle trasformazioni in atto nella nostra epoca, delle nuove sfide che la nostra società deve affrontare e del nuovo trend accademico dell’integrazione dei saperi.

In questa direzione l’anno accademico 2023/24 vede in partenza due novità: le Lauree Magistrali in Data Science and Artificial Intelligence e in Marketing e Management.

DATI OCCUPAZIONALI AL TOP

L’efficacia dei percorsi formativi è testimoniata dai dati Almalaurea 2022, che hanno sottolineato come l’82% dei laureati triennali e oltre l’83% dei magistrali trovino lavoro a un anno dal titolo, una media di quasi dieci punti al di sopra di quella nazionale, e come i laureati UniTS ottengano una retribuzione mensile superiore di oltre 100 euro rispetto ai neolaureati degli altri atenei italiani (1.738 euro contro i 1.635 della media nazionale).

NO TAX AREA INNALZATA A 26.500 EURO, BORSE DI STUDIO PER GLI AVENTI DIRITTO E VALORIZZAZIONE DEL MERITO

Con l’obiettivo di offrire un’istruzione universitaria sempre più accessibile, UniTS ha previsto per l’a.a. 2023/24 un ulteriore innalzamento della no tax area, che giunge a 26.500 euro, e ha mantenuto l’ampio impianto di esoneri totali e parziali, riduzioni e contribuzioni per merito.

Resta in vigore l’esonero totale per i vincitori delle Borse dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario, assegnate negli ultimi anni al 100% degli aventi diritto.

Confermate, inoltre, le agevolazioni per merito che rappresentano la metà dei contributi totali per esoneri parziali e riduzioni, a testimonianza degli eccellenti risultati degli studenti UniTS e dell’impegno dell’Ateneo nel premiare i meritevoli.

IMPORTANTI INVESTIMENTI PER RINNOVARE LA STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Nel corso dell’ultimo anno l’Università di Trieste ha avviato un investimento senza precedenti di 4 milioni di euro per il rinnovo della strumentazione scientifica e tecnologica, per rispondere alle crescenti esigenze di ricerca e didattica.

Sono stati inoltre inaugurati quattro nuovi laboratori dedicati a Droni, Microscopia, Sperimentazioni di Fisica e Bioaerosol and Air Quality, mentre è recentissimo il taglio del nastro del laboratorio OptImaTo, allestito ad Elettra Sincrotrone, in cui si lavora su metodi di imaging che rivelano caratteristiche della materia invisibili con le tecniche raggi X convenzionali.

Gli studenti di Medicina e chirurgia e Infermieristica potranno invece fruire nel moderno Centro di simulazione medica e addestramento avanzato (CSMAA) dell’Ateneo giuliano di un paziente – robot: si chiama HAL s5301 ed è un simulatore umanoide adulto dotato di intelligenza artificiale, arti robotizzati e reazioni fisiologiche reali che consentirà agli studenti di condurre esercitazioni estremamente realistiche.