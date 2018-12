Il valzer di Trieste è record da Guinnes

Obiettivo raggiunto: il “valzer più grande del mondo” di Trieste entra nel Guinnes dei primati con 1598 coppie che danzano contemporaneamente.

1598 coppie danzanti, compose da un uomo e una donna, due uomini, o due donne, ballerini esperti o semplici appassionati, hanno battuto il record mondiale a Trieste partecipando al “valzer più grande del mondo”. L’obiettivo del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia era quello di attirare almeno 1511 coppie per battere il record detenuto dal 2010 da Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, dove ballarono 1.510 coppie”, aveva spiegato Maurizio Bucci, l’assessore comunale al Turismo. Missione compiuta: Trieste si è guadagnata uno spazio nel Guinnes dei primati sabato 15 dicembre, quando 1598 coppie di ballerini hanno danzato contemporaneamente in piazza dell’Unità d’Italia, per 5 minuti, sulle note del valzer viennese.

È il secondo anno di fila che Trieste prova a segnare un nuovo record con l’iniziativa “Il sogno di un valzer”. Il primo anno non si era raggiunto l’obiettivo, dal momento che si erano presentate solo 1292 coppie. Quest’anno amici, fidanzati e persino genitori e figli si sono riuniti e hanno partecipato all’entrata della città nel Guinnes, complice anche un passaparola sui social che ha attirato molta più gente rispetto all’anno scorso.